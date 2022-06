Toro, in difesa spunta Solet del Salisburgo

TORINO - Ivan Juric è in attesa dei primi colpi sul mercato. Il Toro ha aperto diverse trattative, anche perché soprattutto davanti i numeri sono risicati tra mancati riscatti e via-vai. Bremer è l’ago della bilancia: con la sua cessione, ci sarà il tesoro da reinvestire. Bremer all’Inter porterà tot, Bremer all’estero sarebbe più un affare. Ma la parola data al brasiliano, che ha l’accordo con i nerazzurri, sarà rispettata, alla fine. In attesa, si allarga la pattuglia dei sondati per la retroguardia: Oumar Solet, difensore francese del Salisburgo, 22 anni, è uno di questi. Un profilo che sa di scommessa…