Mandragora dentro o fuori, Solet per la difesa: Toro, quante trattative

TORINO - Mercato caldo per il Toro. Ce ne parla Alessandro Baretti dalla redazione di Tuttosport. Partiamo dalle ultimissime: «Il club granata è su Oumar Solet, difensore francese del Salisburgo campione d’Austria. Ha 22 anni ed è una possibilità. Altri nomi sono quelli di Sebastian Walukiewicz, polacco del Cagliari già cercato in passato (e potrebbe entrare nella trattativa per Joao Pedro) e il greco dello Spezia Dimitrios Nikolaou». Passiamo ora alle novità di giornata: «C’è un incontro con il Marsiglia per Luis Henrique, attaccante esterno. Il Toro ha necessità di prenderne tanti (da Darder allo stesso Joao e Vlasic). E Juric spera di avere novità per il ritiro: tra questi, anche il rientro di Praet». Infine, Mandragora: «Il ds Vagnati ha fissato l’appuntamento per Mandragora con la Juventus da dentro o fuori: valutazione da 10 milioni, con la Fiorentina calda».