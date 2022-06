Incontro a Milano per Luis Henrique: il Toro avanza

TORINO - Il dt granata Davide Vagnati sta cercando di accelerare su più fronti per mettere a disposizione di Ivan Juric un Torino quanto più possibile completo in vista della partenza per il ritiro austriaco fissata per l’11 luglio. Come si vede nel video allegato all’articolo Javier Ribalta e Pablo Longoria, rispettivamente direttore sportivo e amministratore delegato del Marsiglia, sono a Milano con l’uomo mercato dei granata per trovare l’intesa su Luis Henrique, esterno offensivo di proprietà del club transalpino. Il brasiliano è la scommessa per un reparto che aspetta i pezzi forti: uno è Dennis Praet, cavallo di ritorno che il tecnico granata ha esplicitamente chiesto a Cairo e Vagnati di continuare ad allenare. Un altro potrà essere Joao Pedro, altro elemento gradito a Juric per la capacità dell’italo-brasiliano di agire sia sulla corsia che in qualità di centravanti. Pezzo fortissimo più che forte sarebbe poi Nikola Vlasic: giocatore carissimo - la valutazione per il cartellino è superiore ai 30 milioni di euro - ma che il Toro potrà ricevere se il West Ham aprirà alla partenza in prestito con diritto di riscatto o in prestito secco. Con Juric, connazionale di Vlasic, il nazionale croato andrebbe facilmente ad apprezzarsi. Tra le alternative da ricordare, oltre a Laurienté del Lorient, pure Sergi Darder dell’Espanyol: domani sull’edizione cartacea di Tuttosport tutti i costi che comporta l’operazione che può essere chiusa con il club spagnolo.