Ola Aina, futuro incerto al Toro. Aspetta qualche inglese...

TORINO - (e.e.) Ola Aina, croce e (poca) delizia del Toro. Potrebbe essere questa l'ultima chance per dimostrare di essere da Serie A. Ma l'anglo-nigeriano resta in bilico, in attesa che si muova qualcosa sul mercato. «Vedremo cosa succederà in estate», le sue ultime parole in merito. Ora si diverte con gli amici, prima in America e poi nel Principato. Ha il contratto in scadenza a giugno 2023 e per questo va presa una decisione in merito. Il Leeds ha fatto qualche abboccamento, ma nulla di più. Il Toro a suo tempo ha investito sul ragazzo, acquistandolo dal Chelsea per dieci milioni, poi il prestito al Fulham e il ritorno, tra alti e bassi. A Juric non dispiace, ma neppure con il tecnico croato ha trovato continuità.