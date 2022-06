Pellegri-Ricci, la coppia Toro affina l'intesa. Investimento da far fruttare

TORINO - (e.e.) Insieme in vacanza, per affinare l’intesa. Così, Samuele Ricci e Pietro Pellegri fanno i torelli a Mykonos. Affiatati per dare la svolta alle loro carriere con l’Under 21, con il Toro che crede fortemente in loro e magari anche per la nazionale maggiore. Ricci è stato un investimento importante: 8,5 milioni all’Empoli. Dopo un po’ di mesi di apprendistato con il metodo Juric, avrà un ruolo importante nel campionato che verrà a fianco di Sasa Lukic. Pellegri invece viene riscattato dal Monaco per 5 milioni più 1 di bonus. Si conoscono gli alti e bassi dovuti anche ai tanti problemi fisici: il tecnico croato ben lo conosce e con una buona preparazione ci si aspetta la svolta, per diventare bomber vero.