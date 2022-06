Toro: spunta Nuno Santos. Belotti sogna il Milan, Bremer-Inter ma non solo

TORINO - Dalla redazione di Tuttosport con Camillo Forte facciamo il punto sulle trattative del Toro. Partiamo dalle ultime voci che riguardano un portoghese: «Nuno Santos , 27 anni, attaccante esterno dello Sporting Lisbona. Siamo ai preliminari, però. Roba da procuratori e contatti che si susseguono. La carne al fuoco in questo momento è tanta per il ds Vagnati». E veniamo ai due big che lasceranno la maglia granata, Bremer e Belotti. «Il Gallo è tranquillo in vacanza e a breve dirà dove andrà. Io ho un’idea: il Milan, che da sempre è il suo sogno. Poi, è vero che si è fatta sotto la Fiorentina e che il Monaco ha proposto un contratto ad Andrea. Ma lui al momento nicchia. Per quanto riguarda Bremer, la prossima settimana ci sarà un appuntamento con l’Inter che ha un accordo con il giocatore, ma il club granata vorrebbe prendere più di 30 milioni. Qui entra in ballo il Tottenham di Conte che avrebbe la liquidità necessaria per accontentare Cairo. Inter davanti, quindi, ma non è ancora tutto deciso. Grazie a quei soldi il Toro avrà linfa da investire sul mercato».