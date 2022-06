Torino, è saltata l'amichevole con il Mainz

TORINO - Un contrattempo nella preparazione granata. È saltata, infatti, l’amichevole contro il Mainz. Si sta cercando una squadra di pari livello. In ogni caso, il programma del ritiro del Toro in preparazione alla stagione 2022-23 è delineato. Dopo il raduno del 4 luglio al Filadelfia, i giocatori di Juric si trasferiranno in Austria dall’11 al 29 luglio, prima a Bad Leonfelden e poi a Waidring, per poi ritornare a Torino.