Qui Tuttosport: Toro avanti su Maggiore, ma c'è l'insidia Fiorentina

TORINO - Il Toro si avvicina sempre più a Giulio Maggiore, in uscita dallo Spezia, ma non sarà l’unica novità granata attesa nelle prossime ore. Il punto della situazione dalla redazione di Tuttosport con Giovanni Tosco, aspettando la ripresa dei lavori: «Il Torino tornerà ad allenarsi il 4 luglio al Filadelfia e dopo una settimana la squadra partirà per il ritiro fissato in Austria, suddiviso in due sedi. Nel frattempo la pista che conduce al centrocampista Maggiore è sempre più calda, il Toro è molto vicino. C’è sostanzialmente un’intesa definita con il club ligure - circa 5 milioni di euro più il prestito di Demba Seck - e anche con il giocatore c’è un accordo di massima per un ingaggio intorno ai 900 mila euro, più o meno il triplo di quanto il giocatore guadagnava dallo Spezia dov’è cresciuto e dove gioca praticamente da sempre. Maggiore ha un contratto fino al 2023 e quindi mai come ora il club intende cedere il suo giocatore. Il Torino si è mosso secondo i tempi giusti, ma attenzione: come nel caso di Rolando Mandragora, occhio alla Fiorentina su Maggiore. I viola sono molto interessati e quindi il Torino deve stringere i tempi per chiudere». Parentesi finale sul sostituto di Gleison Bremer: «Solet è una possibilità molto concreta. Certo, dipenderà anche da quanto il Toro incasserà per Bremer. L’Inter rimane la grande favorita, Urbano Cairo spera in un rilancio da parte di altre società, mentre il Salisburgo per il momento chiede 12 milioni. I granata ritengono eccessiva la richiesta, visto che non vogliono offrire più di 8 milioni. Possibile si trovi una via di mezzo, in questi giorni si lavorerà tanto anche su questo affare».