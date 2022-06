Toro verso il raduno: Sanabria non incedibile, Lukic carisma da capitano

TORINO - In Turchia e alle Baleari, c'è un Toro che sta ultimando le vacanze tra certezze e inquietudine. In vista del raduno del 4 luglio, c'è chi affina la preparazione per non farsi trovare imballato e chi guarda con nervosismo il telefonino in attesa di una chiamata chiarificatrice. Sanabria per esempio non è incedibile: dipende dalle offerte, soprattutto dal richiamo della Liga dove è già stato protagonista. Il paraguaiano in teoria è il centravanti titolare di Juric, ma, dopo il riscatto di Pellegri, potrebbe arrivare un altro attaccante (Petagna, Dovbyk, Joao Pedro e via discorrendo) e così Sanabria potrebbe partire. Invece, Lukic è il faro del Toro di Juric, destinato anche a indossare la fascia di capitano per personalità e classe. Il serbo, che farà i Mondiali, è cresciuto tanto nell'ultima stagione ed è buono per ogni posizione, tanto che il tecnico croato lo ha schierato pure in difesa. Il Toro riparte da Lukic, questa sì è una certezza.