Toro: Vlasic vale la pena, Joao Pedro c'è, Maggiore e Henrique primi affari

TORINO - Eccoci all’appuntamento quotidiano sul Toro. Con Alessandro Baretti dalla redazione di Tuttosport facciamo il punto sulle trattative: «Il ds Vagnati sta programmando una trasferta in Inghilterra. Bremer piace a Tottenham e Chelsea, anche se l’Inter è e resta davanti. Praet va (ri)preso dal Leicester. E con il West Ham si tenterà il gran colpo Vlasic, esterno offensivo croato che vale… trenta milioni. Ovviamente il Toro non può mettere sul tavolo questa cifra, ma può prendere il giocatore da dare a Juric con un prestito». Passiamo a Joao Pedro, in uscita dal Cagliari retrocesso in Serie B: «Tante società hanno provato a inserirsi nella corsa per l’italo-brasiliano che aspetta il Toro, e il Toro aspetta di incassare i soldi di Bremer». In conclusione, proviamo a sintetizzare quelli che possono essere i primi affari in dirittura d’arrivo: «Sono molto vicini Maggiore e Luis Henrique. Per Mandragora resta la Fiorentina favorita. E con Lukic e Ricci ecco quindi lo spezzino a completare il centrocampo. Il brasiliano del Marsiglia invece andrà ad arricchire il settore dei trequartisti-esterni che agiranno con l’attaccante centrale».