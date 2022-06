Per sempre Toro, il grande Leo Junior: "Grazie Tuttosport"

Una toccata e fuga a Torino, da ospite d’onore al matrimonio alla Gran Madre del figlio di un suo vecchio amico, e l’incontro con gli amici di Tuttosport: sono stati giorni anche torinesi quelli di Leo Junior, indimenticabile asso della nazionale brasiliana, in campo nel 1982 quando poi vincemmo il Mondiale, e meravigliosa icona granata, senza tempo. Pescara, Bologna, Torino, Roma, Lisbona, Rio: il viaggio di Leo, suggellato oggi da un dolce messaggio pubblicato sui social dal campione del Torino: leader di una squadra che aveva chiuso al secondo posto il campionato nel 1985. Gli abbiamo potuto consegnare anche a mano, adesso, il calendario del 2022 che Tuttosport ha creato e dedicato ai suoi lettori di fede granata. E Leo, con la consueta sensibilità e gentilezza, ha inteso “fotografare” il momento per tutti. Ha scritto: “Il mio amico Marco Bonetto mi ha regalato un calendario che il Tuttosport ha fatto per i suoi 60 anni. Un onore far parte della storia della società e perché no del giornale, in mezzo a tanti idoli che fanno parte del Toro! Grazie Marco!”. L’onore è di tutti noi di Tuttosport: grazie a te, grande Leo.