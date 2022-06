Toro-Mandragora, che storia con Juve e Fiorentina. Quegli esterni urgenti e poi i portieri

TORINO - Il mercato del Toro entra nel vivo. Ne parliamo con Marco Bonetto dalla reazione di Tuttosport. Per cominciare, la querelle intorno a Rolando Mandragora: «E’ l’argomento più caldo del momento, con il duello finale tra Torino e Fiorentina. Il club granata punta sulla volontà del giocatore, il club viola è avanti perché offre dieci milioni alla Juventus, che è proprietaria del cartellino. La Fiorentina ha dato a Mandragora un ultimatum: dentro o fuori». Questione portieri: «Nervo scoperto per il Toro. Dietro a Berisha non può esserci Vanja Milinkovic Savic. I nomi? Si va da Falcone a Dragowski fino a Gabriel: ma solo dopo la cessione del serbo si potrà chiudere». Infine, come stiamo a esterni? «E’ la priorità del Toro. Pellegri dal Monaco ha solo tamponato il settore attacco. Non il ruolo specifico. Praet al momento è bloccato dal Leicester e Brekalo come sappiamo non è rimasto. E il 4 luglio il Toro di Juric si raduna».