Laurienté più vicino: è in Sardegna... E i tifosi: «Sei un Toro»

TORINO - Armand Laurienté si avvicina al Torino. Già, perché l’estroso esterno del Lorient è in vacanza in Sardegna. Ok, si avvicina anche perché il club di Cairo ha fatto una prima offerta ufficiale da 6 milioni che va incontro alle richieste del club francese. L’affare per il 23enne si fa caldo. E i tifosi che lo incontrano e sul web gli dicono: sei un… Toro. L’account Instagram è preso d’assalto. «Benvenuto al Torino», la frase che si ripete, in italiano e in francese. Lui sorride. E con gli amici si gode l’isola nella villa a picco sul mare. Poi, a tavola è uno spasso: ama da morire gli gnocchetti. Normale quindi fare due esercizi, all’aria aperta, per non perdere la forma. Ivan Juric lo aspetta. Ora tocca ai club trovare l’accordo. Intanto, Armand è sempre più vicino…