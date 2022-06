TORINO - Il Torino e Federico Coppitelli, allenatore della formazione Primavera, comunica il club granata con un comunicato, "hanno di comune accordo deciso di intraprendere nuove esperienze per la prossima stagione. La Società desidera ringraziare il tecnico per la dedizione, la passione e la professionalità che hanno sempre contraddistinto il suo lavoro. Tutto il Torino FC saluta Coppitelli con un grande in bocca al lupo per il proseguimento della sua carriera".