Toro, serve Praet: Juric inizierà con la rosa ridotta. Il saluto al Gallo VIDEO

TORINO - Come di consueto, eccoci con l’aggiornamento sul mercato del Toro, mentre sta per prendere il via la stagione. Partiamo, con Camillo Forte, dal saluto al Gallo: «Toro, 7 anni insieme a Belotti, tra soddisfazioni e delusioni, forse queste ultime troppe per l’attaccante che voleva una squadra da Europa e che non sarà di quel livello sperato. Adesso valuterà le offerte, dal Monaco al Napoli, dalla Fiorentina al Milan fino al Fenerbahçe e deciderà dove andare». Lunedì il ritiro del Toro: «Speriamo che ci sia Juric - scherzo - tanto per partire bene. L’allenatore aveva chiesto dieci giocatori. Sarà un Toro rivoluzionato, almeno il belga Praet è la… supplica del croato. Poi altri rinforzi arriveranno per fare una squadra almeno competitiva». E’ quanto sperano i tifosi, al momento un po’ preoccupati per i tanti mancati riscatti e l’addio al capitano.