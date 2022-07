Grande Torino, l'eterna leggenda in mostra a Tesero fino al 21 luglio

A Tesero , piccolo centro in provincia di Trento , venerdì è stata inaugurata la mostra “ Eterna Leggenda ”, visitabile fino al 21 luglio dalle 17 alle 19 e dalle 20.30 alle 22.30 (ingresso gratuito). Organizzata dall’ Associazione Memoria Storica Granata , in collaborazione con l’amministrazione locale, l’esposizione allestita a Casa Jellici - edificio storico del comune trentino - ripercorre il cammino del Grande Torino attraverso documenti, fotografie, articoli di giornale e cimeli recuperati al Filadelfia . Nella mostra, il ricordo degli Invincibili si lega a quello delle 268 vite spezzate dalla frana di Stava (frazione di Tesero) del 19 luglio 1985.

Una tragedia che spinse il Torino, per volontà del suo presidente Sergio Rossi, a organizzare per il 4 maggio 1986 un’amichevole al Comunale tra la squadra allenata in quel momento da Gigi Radice e i campioni d’Italia del 1976, devolvendo l’incasso degli oltre 20 mila biglietti alle famiglie delle vittime. «In quasi 25 anni di impegno, quella di Tesero è l’esposizione itinerante numero 175 - ha detto Giampaolo Muliari, curatore della mostra -. Il Grande Torino affratella tante realtà diverse, in una dimensione che va al di là del calcio e del tifo. In questo senso, il Trentino alto Adige ha dimostrato di essere una terra che sa accogliere e che ha il culto del ricordo».