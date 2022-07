TORINO - Il Torino ha annunciato di aver fissato, per sabato 30 luglio alle ore 19, un'amichevole di prestigio contro il Nizza, presso l'Allianz Riviera. La formazione transalpina ha concluso al quinto posto l'ultimo campionato, conquistando l'accesso al turno di qualificazione alla prossima Conference League. Nella passata stagione, il club francese ha ottenuto risultati di prestigio, come la vittoria ai rigori in Coppa di Francia contro il Paris Saint Germain vincitore della Ligue 1.