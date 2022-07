Torino: strada libera per Praet

TORINO - Dopo aver perso nel confronto con la Fiorentina sia Mandragora che Gollini, alla voce Praet il direttore dell'area tecnica Vagnati può lavorare senza l'“incubo viola”. Così, ieri, il ds del club di Commisso ha parlato, in riferimento al trequartista belga: «Non ci interessa». Il problema rimane che il Toro, in questa fase e comunque prima di aver ceduto Bremer (ieri nuovo confronto con l'Inter, per il brasiliano: Vagnati dai nerazzurri vuole Casadei), non ha intenzione di accogliere la richiesta del Leicester che per Praet vuole fissare un obbligo di riscatto superiore ai 12 milioni. E senza condizioni (i granata vorrebbero invece che l'obbligo scattasse a fronte di determinate variabili, ad esempio la qualificazione alle coppe europee).