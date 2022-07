Lukic è destinato a diventare capitano del Torino

TORINO - Ieri è stato il giorno del rientro di Sasa Lukic, il possibile nuovo capitano del Toro non appena Gleison Bremer preparerà le valigie. Domani, invece, si chiude il capitolo dei rientri dei nazionali: gli ultimi ad arrivare saranno Samuele Ricci e Pietro Pellegri, elementi che dovranno proseguire una crescita intrapresa nell'ultimo campionato. Da dopodomani Juric avrà così la possibilità di lavorare con un gruppo già verosimilmente completo, in attesa di un mercato che dovrà rimpolpare diversi reparti. E magari i prossimi rinforzi, o almeno una parte, approderanno in Austria prima delle amichevoli che coinvolgeranno i granata. Test molto probanti, alcuni di rilievo internazionale, che saranno utilissimi per capire cosa migliorare per iniziare la Serie A col piede giusto già dalla trasferta di Monza.