Toro, 5 amichevoli in ritiro: date e orari

Come preannunciato, saranno 5 le amichevoli che il Torino sosterrà durante il ritiro, programmato dall’11 al 30 luglio in Austria, con toccata e fuga finale a Nizza. Ieri l’ufficialità. La prima si disputerà il 15 luglio alle 14.30 a Bad Wimsbach contro l’Eintracht Francoforte, vincitori dell’Europa League. Martedì 19 alle 18 il test contro i cechi del Mlada Boleslav, a Perg. Il 23 a Salisburgo, alle 17, contro l’Al-Wahda, terzo nel campionato degli Emirati Arabi Uniti. L’ultima amichevole in Austria il 27 alle 18 a Seerkirchen contro i ciprioti dell’Apollon Limassol, che hanno appena vinto il loro 4° titolo nazionale. Il ritiro si concluderà con il trasferimento a Nizza: il 30 test con la formazione transalpina, ore 19 all’ Allianz Riviera.