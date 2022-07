Toro allo sprint: Joao Pedro-Laurienté. Via Bremer: gli sviluppi

TORINO - Domani inizia il ritiro austriaco del Toro in vista della nuova stagione, ma il pensiero corre anche al mercato, a trattative che possono sbloccarsi nei prossimi giorni, strettamente legate alla cessione del brasiliano Gleison Bremer. Il punto di Alessandro Baretti: «Dopo una prima settimana di lavoro al Filadelfia con i pochi giocatori disponibili, nell’attesa di nuovi ingressi i granata sono pronti per la prima parte del ritiro a Bad Leonfelden, che precederà il trasferimento a Waidring. Per ora il mercato non ha portato grandissime novità, ma tra gli obiettivi caldi, inseguiti da tempo, c’è sempre Joao Pedro: in questo momento se i granata decidessero di accelerare e offrire 5 milioni potrebbero convincere il presidente del Cagliari, Tommaso Giulini, per far sì che l’italo-brasiliano si metta da subito a disposizione di Juric. Sulla trequarti ci sono altri giocatori nel mirino, su tutti Laurienté del Lorient: anche in questo caso l’offerta di Cairo dovrà essere perfezionata per arrivare ai 7 milioni più 2 di bonus, cifra che potrebbe mettere tutti d’accordo. Tra le alternative resiste Praet, aspettando che il Leicester abbassi un po’ le pretese oppure che il Toro incassi dalla vendita di Bremer e abbia così le risorse per definire il prestito con obbligo di riscatto del belga. Non dimentichiamo Zajc, che in Italia abbiamo già visto con le maglie di Empoli e Genoa, piuttosto che Djuricic, svincolato dal Sassuolo. Intanto tutti auspicano che la situazione Bremer si sblocchi a breve. Il brasiliano si è allenato con Juric nei giorni scorsi, ma è noto come fin dal rinnovo del contratto il suo destino fosse già chiaro, avendo il giocatore detto di voler andare via. Serve chiudere, presumibilmente con l’Inter con cui è stata impostata una trattativa, anche se resiste l’ipotesi Juve. Se il Toro dovesse tentennare, c’è il rischio di farsi superare dalla concorrenza e in questo senso il caso Mandragora brucia ancora un po’. La speranza è che il ds Vagnati possa concludere almeno un paio di trattative non appena sarà chiusa la cessione del brasiliano. E mi riferisco alle operazioni più calde, da Joao Pedro a Maggiore passando per Laurienté».