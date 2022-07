Torino, inizia il ritiro: i granata sono partiti per l'Austria

TORINO - È ufficialmente iniziato il ritiro del Torino, programmato dall’11 al 30 luglio in Austria con toccata e fuga finale a Nizza. I granata si sono imbarcati dall'aeroporto di Torino Caselle in direzione Linz, da dove raggiungeranno in pullman la località di Bad Leonfelden. Oggi pomeriggio ci sarà il primo allenamento per la squadra di Juric, mentre venerdì ci sarà un test di lusso come battesimo della nuova stagione contro i vincitori dell'ultima edizione dell'Europa League, l'Eintracht Francoforte. La gara, con calcio d'inizio alle ore 14.30, si disputerà a Bad Wimsbach.