Toro-Joao Pedro: la fiducia è reciproca

Cautela, variabile che nel mercato si impone, ma anche fiducia: su Joao Pedro resta la concorrenza del Galatasaray, che potrebbe far saltare il banco ai granata nel momento in cui il club turco dovesse rivolgere al Cagliari un’offerta di poco superiore ai 5 milioni, ma anche il vantaggio accumulato da Vagnati. L’attaccante, intanto, continua a sperare che la proposta giusta possa arrivare dal dt granata, considerato il gradimento per la piazza e per Juric manifestato a più riprese al proprio entourage. Una possibilità che sarà più facile veder concretizzata nel momento in cui il Toro riuscirà a incassare dalla cessione di Bremer (Inter favorita, ma occhio alla Juve). La necessità di procedere con almeno due acquisti per le corsie offensive (saranno tre se dovesse partire in prestito Seck: lo Spezia non molla) impone a Vagnati di continuare a battere le altre strade (fin qui è arrivato il solo Radonjic): a partire da quella che porta a Laurienté del Lorient, senza dimenticare la soluzione Orsolini (Bologna). Juric prosegue poi a trattare Praet, ma il Leicester per adesso non favorisce il Toro né per costi, né conseguentemente per i tempi dell’operazione. Il tecnico croato lo rivuole, ma non in coda al mercato come l’anno scorso. Occhi sempre puntati sullo svincolato Djuricic (dal Sassuolo), come su Zajc, ex Empoli e Genoa ora di proprietà del Fenerbahce.