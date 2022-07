Torino: Cairo, i soldi di Bremer, Maggiore, Laurienté

TORINO - Il mercato del Toro è… fermo. Colpa di Bremer che ancora non ha trovato la nuova destinazione. Facciamo il punto con Marco Bonetto direttamente dalla redazione di Tuttosport: «Oggi alla presentazione dei palinsesti di La7 ha parlato il presidente Urbano Cairo. Le cose più importanti sono state quelle su Bremer, conteso da Inter (in pole) e Juventus. Cairo ha incontrato il procuratore del brasiliano concorde pure lui nel dire che il prezzo non è quello giusto e che le offerte per il centrale vadano quindi alzate. Quando arriverà quella adeguata, visto il patto col giocatore, si concretizzerà il trasferimento. Cairo non ha fatto cifre: allude a 30 milioni con contropartite quanto proposto dai nerazzurri, mentre lui ne vorrebbe 50. Come al solito, a metà strada ci si può trovare».