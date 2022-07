Toro: paura Lukic, botta all'anca. I primi gol in famiglia

BAD LEONFELDEN - Seconda giornata di allanamenti a Bad Leonfelden per i granata: Juric ha diretto una seduta al mattino, replicata da due ore di lavoro nel tardo pomeriggio (dalle 17) chiuse con una partitella a campo ridotto. Hanno vinto 3-1 i giocatori con la pettorina bianca - autori delle reti Vojvoda, Seck e Pellegri - mentre per i granata ha realizzato Edera. Unico volto nuovo Bayeye, dal momento che Radonjic dopo aver espletato le ultime formalità burocratiche raggiungerà i compagni questa sera tardi o al più domattina. Un po’ di paura per Lukic, uscito per una botta all’anca: la speranza di Juric è che si possa trattare di semplice contusione, ma maggiore chiarezza si avrà domani dopo i controlli del caso. Domani giornata in replica a quella odierna, con il Torino in campo per preparare la prima amichevole in ritiro: avversario l’Eintracht Francoforte, detentore di quell’Europa League che i granata potranno sperare di raggiungere unicamente irrobustendo una rosa per adesso infarcita di troppi giovani, o di giocatori pronti a lasciare il gruppo a fronte della giusta offerta. La sfida - con inizio alle 14.30 - sarà trasmessa dal sito tv.eintracht.de, al vaglio la possibilità che l’incontro possa essere trasmesso anche da Torino Channel.