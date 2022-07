Nuovo Toro Austria: alla scoperta di Radonjic

BAD LEONFELDEN - Terzo giorno di allenamento in Alta Austria per i granata. Da poco è iniziata la seduta agli ordini di Juric, che ha deciso di separare in due il gruppo: alcuni giocatori lavorano in palestra, gli altri scendono regolarmente in campo (nel pomeriggio la seduta prevede la discesa compatta dei granata sul terreno della Fortuna Arena a partire dalle 17). Da valutare le condizioni di Lukic, ieri uscito anzitempo dalla partitella in famiglia per un affaticamento muscolare e oggi costretto a un lavoro differenziato. Difficile, a questo punto, che il prossimo capitano del Torino - Belotti è svincolato, Bremer saluterà e Mandragora è passato alla Fiorentina - possa prendere parte all’amichevole di venerdì, quando dalle 14.30 i granata saranno impegnati contro l’Eintracht Francoforte (partita visibile attraverso il sito tv.eintracht.de, possibile anche venga trasmessa su Dazn). Stamattina è per la prima volta impegnato qui a Bad Leonfelden l’attaccante esterno Radonjic, il quale dopo essere rientrato in Francia per chiudere alcune pratiche burocratiche, ieri sera ha raggiunto i compagni per mettersi da oggi a disposizione di Juric.