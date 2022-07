Toro-Eintracht in diretta su Dazn per scoprire i granata di Juric

INVIATO A BAD LEONFELDEN - Da poco terminato il terzo giorno di allenamenti per i granata di Juric. Migliorano le condizioni di Lukic, alle prese con un sovraccarico all’anca che oggi lo ha costretto a un allenamento differenziato, ma che ancora non lo esclude definitivamente dalla sfida di venerdì contro l’Eintracht (diretta su Dazn dalle 14.30). Si sono intanto fermati Seck per un affaticamento muscolare alla coscia destra, Verdi per un affaticamento muscolare all’adduttore della coscia destra e Pellegri che non ha preso parte alla seduta pomeridiana ugualmente per un leggero affaticamento. Il tecnico granata ha dettato esercitazioni atletiche, tecniche e tattiche. In particolare l’allenatore del Torino ha insistito con il pressing degli attaccanti, una variabile importante all’interno della sua proposta di gioco. Buone le impressioni destate da Radonjic, l’esterno offensivo serbo che a Bad Leonfelden ha preso parte ai primi allenamenti assieme ai compagni.