La nuova maglia del Toro con Lukic uomo copertina FOTO

INVIATO A BAD LEONFELDEN - Attraverso un video postato sul proprio canale Instagram il Torino ha presentato la prima maglia ufficiale per la stagione 2022-23. Sarà indossata, in anteprima, domani dalle 14.30 in occasione della sfida contro i tedeschi dell’Eintracht Francoforte (diretta su Dazn). Ovviamente granata, anzi “granatissima”, è interamente prodotta dalla Joma in poliestere riciclato.