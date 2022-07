Laurienté, il Toro vuole chiarezza sul prezzo. I colloqui tra serbi...

TORINO - Il mercato del Torino aspetta lo sgurz. Serve ovviamente la vendita di Bremer per affondare i colpi richiesti da Juric. Ne parliamo con Camillo Forte dalla redazione di Tuttosport. Partiamo dai trequartisti: «Il Toro ha chiesto chiarezza al Lorient che ogni volta alza il prezzo di Armand Laurienté. Il giocatore piace e il club granata è pronto a fare uno sforzo, ma i francesi pretendono sempre di più. Allora ecco la richiesta di chiarezza e di fissare tutto nero su bianco». Restiamo sui fantasisti con Filip Djuricic, svincolato dal Sassuolo: «Aveva un accordo con la Salernitana ma al momento non c’è ancora la firma. Il giocatore parla spesso con il compagno di nazionale Sasa Lukic e al Toro si troverebbe in famiglia, visti i tanti serbi. Vediamo gli sviluppi…». Infine, il debutto del Toro in Austria: «Un bel match per la squadra di Juric che è ancora da formare. Il tedeschi dell’Eintracht saranno già in palla e saranno gli avversari del Real Madrid in Supercoppa avendo vinto l’Europa League. Insomma, un Toro lontano da quello che sarà, subito chiamato a una dura prova in diretta su Dazn, domani».