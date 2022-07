Lukic sembra recuperato per la sfida contro l'Eintracht

INVIATO A BAD LEONFELDEN - Da poco è iniziato l’allenamento del pomeriggio in preparazione alla sfida di domani contro l’Eintracht Francoforte: inizio alle ore 14.30 con diretta su Dazn. Juric dovrebbe lanciare dal primo minuto Radonjic, con l’altro volto nuovo Bayeye pronto a subentrare dalla panchina. Davanti Sanabria, mentre per completare la trequarti, considerate le non perfette condizioni di Seck e Verdi è ballottaggio tra Linetty e Horvath. Lukic è in campo e pare aver smaltito il sovraccarico all’anca: domani dovrebbe fare coppia con Ricci e indossare la fascia di capitano. Questa la probabile formazione che il tecnico granata dovrebbe opporre ai detentori dell’Europa League.

TORINO (3-4-2-1): Berisha; Izzo, Zima, Buongiorno; Singo, Ricci, Lukic, Ola Aina; Linetty, Radonjic; Sanabria.