Diretta Torino-Eintracht Francoforte ore 14.30: probabili formazioni e dove vederla in tv e in streaming

BAD LEONFELDEN (AUSTRIA) - Per il Torino di Ivan Juric è giunto il tempo di scendere in campo. Dopo gli allenamenti al Filadelfia e la prima parte di ritiro in Austria, i granata giocano la prima amichevole e la partenza è di quelle importanti. Alle 14.30, al Bad Wimsbach, infatti, il Toro affronterà l'Eintracht Francoforte, formazione tedesca vincitrice la scorsa stagione dell'Europa League. Un banco di prova importante dunque per misurare la condizione fisica e atletica della squadra. Prima di lasciare Bad Leonfelden per spostarsi a Waidring, il Torino sosterrà un’ulteriore amichevole, martedì 19 (ore 18) a Perg contro i cechi del Mlada Boleslav.