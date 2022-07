Il primo Toro "affonda" nella ripresa ma che gol Horvath all'Eintracht

GRAN TOURE Il primo guizzo è di marca granata: al 4’ Lukic imbecca Radonjic che con una conclusione radente impegna Trapp in una respinta con i piedi. Cinque minuti dopo arriva il gol dell’Eintracht: botta pazzesca di Toure dopo una discesa favorita anche dalla mancata copertura del neo attaccante esterno serbo del Torino e vantaggio dei tedeschi. Il Toro, pur gravato nelle gambe da giorni di intenso ritiro, pure grazie alle continue stimolazioni dalla panchina di Juric ha la forza per reagire: al 29’ Lukic è preciso su calcio di punizione, Buongiorno colpisce di testa ma Trapp è ancora reattivo e sventa (quindi il difensore non imprime forza con la successiva conclusione di piede). Occasioni pari al 35’: un probabile fallo di Izzo non viene fischiato e Borre si ritrova, pur defilato, davanti a Berisha, ma il suo pallonetto termina alto.

BEL GOL Nella ripresa i granata escono completamente di scena, e non è sufficiente la settimana di preparazione in più della squadra di Glasner per giustificare la supremazia tedesca. La forbice - troppo ampia pur tenendo conto che l’avversario è detentore dell’Europa League - è tecnica prima che fisica. Supremazia che si concretizza con i gol di Lindstrom (2’) e Alario (18’): buon per il Toro che al 36’ Milinkovic sia pronto nel deviare un tiro scoccato ancora da Lindstrom evitando il poker. A rendere meno amaro il ko arriva, al 38’, il gol di Horvath con un preciso interno destro: l’ungherese è servito da Adopo, protagonista di una bella discesa. Dopo aver subito la terza rete il Toro si è ridestato, ma anche sfruttando la pancia piena dell’Eintracht. I granata, a ogni livello, hanno tanto, ma tanto da lavorare.