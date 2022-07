Il Toro va su Thorsby, Linetty vuole la Samp. Bremer via, ecco i soldi per Praet

TORINO - Il mercato del Toro, dopo Pellegri e Radonjic, è in fase di stallo. Si aspetta la grande uscita. Ce lo spiega Camillo Forte dalla redazione di Tuttosport: «Per adesso non si blocca nulla, i tifosi del Toro devono quindi pazientare. Il Toro di Juric contro l’Eintracht non è andato così male, ma certo serve un po’ di qualità. Tutto dipende dalla cessione di Bremer e da quanto ricaverà Cairo: se 25, 30, 35 o 40 milioni. Il ds Vagnati è stato chiaro con alcuni agenti. Le trattative sono tante perché il ds si porta avanti con il lavoro in attesa del via libera del presidente. Con la Samp c’è stato un contatto per uno scambio: Thorsby al Toro e Linetty di rientro alla Samp. Il norvegese ha rifiutato la Salernitana e vuole la maglia granata, mentre il polacco punta a tornare con Giampaolo. Lo scambio si può fare. Sbloccato Bremer, il Toro proverà a (ri)prendere Praet dal Leicester questa volta in prestito con obbligo di riscatto. E tenterà con lo svincolato Djuricic. Tanta carne al fuoco, quindi, sperando che presto arrivino i soldi di Bremer».