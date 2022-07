Tifosi granata a Pesaro: vogliamo un Toro all'altezza

Una convention che si snoderà nella serata di oggi, sabato 16 luglio, e sarà arricchita dalla presenza di vecchie glorie granata, in testa Pecci. Tra gli altri, presente anche Bonesso. «L'obiettivo è riunirci per trasmetterci nuova carica: dobbiamo lottare per pretendere un Toro all'altezza della sua storia, ambizioso il giusto, capace di creare entusiasmo nella tifoseria e non rabbia, sfiducia, indifferenza», ha subito detto Patrignani ai tifosi in arrivo a Pesaro da lontano: anche da Torino, naturalmente.