Torino, cambio di programma nelle amichevoli. C'è il Trabzonspor

TORINO - Cambio di programma per le amichevoli del Torino: tramite il proprio sito web infatti, il club granata ha annunciato che sabato 23, in sostituizione della gara con gli arabi dell'Al Wahda, la squadra di Juric affronterà il Trabzonspor. Test più impegnativo per il Torino, visto che i turchi hanno vinto l'ultimo campionato. La gara si disputerà alle ore 18 allo Sportstadion Langau di Kitzbuhel. L'altra novità nel programma è invece relativo all'amichevole con il Nizza: stavolta a cambiare è l'orario: inizialmente l'incontro era previsto alle ore 19, ma è stato invece anticipato alle 17.