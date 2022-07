Pesaro, raduno dei tifosi del Toro: che successo con Pecci e Bonesso!

"Vogliamo una società più vicina ai tifosi, che ci rappresenti per davvero. Juric? Lui è un grande!". Un successo grandioso, un entusiasmo eccezionale a Pesaro alla convention di tifosi granata organizzata dai Fedelissimi locali guidati dal carismatico presidente Mario Patrignani : in mezzo a tutti loro anche due amatissimi volti granata come Pecci e Bonesso . Sul sito tuttosport.com, nella giornata di oggi, tante video interviste: non perdetevele! E domani sull’edizione cartacea di Tuttosport (lunedì 18 in edicola) una pagina dedicata a questo coinvolgente, splendido evento di popolo.

Entusiasmo e partecipazione numerosissima, si diceva all’inizio, come se il Toro fosse quantomeno rientrato in una Coppa europea. Invece no: mercato ancora asfittico, Belotti partito con Mandragora, Praet, Pobega e compagnia, Bremer in partenza, lacune grosse in ogni reparto, Juric arrabbiato… Eppure quasi 150 tifosi provenienti da varie regioni d’Italia hanno partecipato con un trasporto fin incredibile alla chiamata dei Fedelissimi di Pesaro. Con loro, anche Eraldo Pecci, indimenticabile campione d’Italia nel 1976 col Toro, e Loris Bonesso, uno degli eroi dei 3 gol in 3 minuti alla Juve nello storico derby del 1983. Coinvolgente anche l’esibizione del cantante granata Valerio Liboni, autore di inni sul Toro e di canzoni di successo.