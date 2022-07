Via Bremer, così il Toro spenderà i 40 milioni incassati. Juric scalpita

TORINO - Con i soldi derivanti dalla cessione di Gleison Bremer - 40 milioni di euro, centesimo in più o in meno - il Toro è pronto ad accelerare su obiettivi coccolati a lungo, mentre Ivan Juric resta in attesa. Risorse che il dt Davide Vagnati potrà utilizzare da subito, ferma restando la naturale delusione della tifoseria granata nel sapere che il difensore brasiliano è molto vicino alla Juventus. Bremer dovrà essere adeguatamente sostituito, ecco perché è presumibile che il Torino faccia un rilancio per Oumar Solet del Salisburgo. Ma ci sono altre operazioni molto calde, come quella che conduce a Giulio Maggiore: con lo Spezia c’è già un accordo e parte del denaro in arrivo grazie alla vendita di Bremer sarà utilizzata in questa direzione. Capitolo attacco: Juric per il momento lavora con Radonjic e Seck, ma lo stesso tecnico è sempre stato fra i primissimi sponsor di Praet, con cui avrebbe già voluto lavorare nel corso del ritiro in Austria. Occhio anche a un possibile rilancio per Laurienté del Lorient.