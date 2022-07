Torino, le condoglianze del club per Ezio Gribaudo

Torino, l'addio a Ezio Gribaudo

Ezio Gribaudo è morto a 93 anni e la notizia è stata resa nota dall'Accademia Albertina di Torino, di cui l'artista e editore era presidente onorario. La figlia, Paola Gribaudo, è l'attuale presidente Gribaudo. La sua arte "ha portato in alto il nome di Torino nel mondo, è stato un artista in grado di rivendicare sempre la sua autonomia di giudizio e di pensiero, il rigore di un percorso artistico sincero e consapevole, pronto al dialogo ed al confronto", si legge in un comunicato. Nato a Torino nel 1929, svolge gli studi al Liceo Artistico e, per un breve periodo, all'Accademia di Brera, per passare poi alla Facoltà di Architettura al Politecnico di Torino.