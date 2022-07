Mlada-Toro 0-2, in gol Lukic e Horvath

Seconda amichevole per i granata che, a Perg, superano per 2-0 i cechi del Mlada Boleslav nel giorno in cui Bremer lascia il ritiro per passare alla Juve. Granata che affrontano un avversario decisamente più morbido rispetto all’Eintracht che venerdì scorso aveva battuto il Toro 3-1. Segnali positivi arrivano dalla conferma di Horvath, autore della rete del raddoppio e protagonista di due gol sui tre totali segnati dalla squadra di Juric in due partite. È piaciuto anche Lukic, schierato dal tecnico in posizione di falso centravanti con Linetty e Ricci a comporre la coppia di mediani. Il vantaggio è messo a segno dal capitano del Torino, sfruttando un bel cross confezionato con l’esterno da Radonjic raccolto in tuffo di testa dal numero 10. In precedenza ancora Lukic è stato l’uomo più pericoloso: al 18’ gira appena a lato su lancio di Rodriguez, al 20’ indirizza centralmente di testa finalizzando un’altra iniziativa di Radonjic. Nella ripresa - che si apre con gli ingressi di Milinkovic, Aina e Izzo rispettivamente per Berisha, Voivoda e Rodriguez - non succede molto: nel finale ha una buona occasione Verdi, prima della zampata che fissa il risultato firmata Horvath. Da segnalare qualche confortante accelerazione di Seck, che però è chiamato al dunque a una maggiore concretezza. Nel secondo tempo si rivede come già contro l’Eintracht anche Bayeye, gradualmente inserito da Juric nei meccanismi di centrocampo da esterno di destra.