Praet e Maggiore subito: Toro, il dopo Bremer comincia

TORINO - Eccoci con il mercato del Toro. Facciamo il punto con Camillo Forte dalla redazione di Tuttosport. Partiamo dalla cessione di Bremer alla Juventus: «La notizia era nell'aria. I tifosi granata, se possono, si consolino con i 50 milioni che sono tanti e possono servire per costruire una squadra da Europa. Adesso Vagnati può chiudere quelle trattative in sospeso. Prime fra tutte quella per riportare Praet al Toro. Juric considera il belga indispensabile. Il ds non è ancora andato in Inghilterra dal Leicester. E poi Maggiore che può arrivare dallo Spezia a breve».