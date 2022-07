Il Toro accelera per Denayer e Maggiore. Juric chiede 8 giocatori

TORINO - Il mercato del Toro dipendeva dalla cessione di Bremer. Ne parliamo con Marco Bonetto dalla redazione di Tuttosport: «Adesso che il brasiliano è andato alla Juventus, cresce la rabbia dei tifosi granata. Il centrale si era promesso all’Inter ma è bastato che la Juve alzasse l’offerta per cambiare destinazione. E Cairo ha accettato perché ha preso più milioni, diciamo 45 sicuri. Certo adesso ci si aspetta che una parte venga investita per rafforzare la squadra: ricordiamo che l’allenatore Juric ha chiesto 8 giocatori. Vagnati sta chiudendo per il difensore Denayer, svincolato dal Lione. E per Maggiore, centrocampista dello Spezia, l’accordo c’è intorno ai 5 milioni. Sono questi i primi due nomi da mettere in cassaforte per spedire poi i neoacquisti in ritiro con il gruppo». E in avanti, cosa si possono aspettare i tifosi? «Dovbyk resta l’obiettivo numero uno come centravanti, Laurienté tra i trequartisti, e Praet va trattato con il Leicester per farlo rientrare a Torino». Le richieste inglesi sono di obbligo di riscatto fissato almeno a 8 milioni: tutto dipende appunto dal budget di Bremer che verrà dirottato sul mercato granata.