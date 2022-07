Lukic: «La fascia un onore e una responsabilità»

In gol nella sfida da falso centravanti disputata contro il Mlada Boleslav con un colpo di testa in tuffo su assist di Radonjic, il capitano dei granata Sasa Lukic così ha parlato a Torino Channel (domani una lunga e approfondita intervista sarà pubblicata sull’edizione cartacea di Tuttosport): «Indossare la fascia? Un onore e una responsabilità - risponde il serbo -: da quando vesto la maglia granata sento di voler lasciare un segno, qui. Ho l’ambizione di essere ricordato. Torino è casa mia, qui sono cresciuto nel corso degli anni». Lukic sta ormai affrontando la sesta stagione nel Toro: è arrivato nel 2016, ma nel 2017-18 è stato mandato al Levante per maturare esperienza.