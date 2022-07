Toro, i tifosi contro Cairo: "Manca solo Belotti alla Juve"

TORINO - La sensazione, assistendo al cavallone di rabbia che sta montando sempre più ai tavolini dei bar e sulle piazze social, è quasi paradossale. Come se, all'indomani dello shock per il trasferimento di Bremer alla Juventus, il tifoso del Torino fosse quasi rassegnato a dover ancora vivere il peggio. A qualcosa nascosto ancora più giù, oltre il proverbiale fondo del barile. Tra il timore che la pioggia di milioni incassata per il difensore brasiliano venga reinvestita soltanto in minima parte e il terrore, quello vero, che a breve qualcun altro possa indossare la maglietta bianconera. Qualcuno tipo il capitano di tante battaglie in granata fino a poche settimane fa. «La cessione di Bremer sarebbe il chiodo sulla bara della nostra dignità, ma consiglio di aspettare: hai visto mai che, tra qualche giorno, compia lo stesso tragitto anche Belotti», il pensiero di Enrico.

«Bremer alla Juventus, il mancato saluto di Belotti ai tifosi che apre a scenari del tutto simili e tante altre umiliazioni: mi dispiace soprattutto per i bambini che ancora scelgono di tifare Toro - gli fa eco Chiara -. Nella loro innocenza non importa nulla a loro dei soldi, vorrebbero soltanto qualcun altro che possa garantir loro un po' di dignità». Qualcun altro, ovvero qualcuno di diverso rispetto a Urbano Cairo, additato a destra e a manca come il principale responsabile delle ultime evoluzioni e di quelle dei diciassette anni precedenti. «Adesso basta: una volta per tutte, davvero, metti in vendita il Toro!», il grido unanime sul web. Non una novità, peraltro, a ripensare ai cori della Maratona durante le partite (e della delegazione di Ultras anche nella recente amichevole contro l’Eintracht, per esempio) o agli striscioni affissi davanti ai luoghi simbolo del club o ancora alle contestazioni che ormai da anni si ripetono con cadenza regolare e incessante. In città e fuori città, come testimoniato una volta di più dalla recente manifestazione dei tifosi a Pesaro: «Cairo se ne deve andare, ormai in società crediamo soltanto più a Juric: l'unico con le nostre ambizioni e il nostro orgoglio», il pensiero più gettonato in piazza.

E da lì sui social, la trasposizione moderna dei marciapiedi e dei tavolini. «Bremer è stato pagato 6 milioni e poi rivenduto a quasi 50: Cairo non è certo uno sprovveduto, semmai un imprenditore con il difetto di non provare alcun sentimento per il Toro», l'analisi di Franco. Cui si accavalla il pensiero di Filippo: «Bremer è stato un affare, ma soltanto per Cairo. Certo non per il Torino e per quella meravigliosa idea granata, dura a morire, che conserviamo soltanto noi tifosi: la dignità non ha prezzo». E via discorrendo, con parole come “dignità” e “rispetto” ripetute all'infinito da chi sfoga tutta la frustrazione del tifoso passionale e da chi esprime in tono ormai distaccato il proprio dissenso da tifoso disilluso. «Ancora una volta hai dimostrato che, da presidente, non hai rispetto dei tifosi - la delusione di Paolo su Twitter -. Non hai violato nessuna legge, ma i sentimenti di noi granata sì». Delusi, arrabbiati, sconfortati. E, per di più, preoccupati da quel che sarà domani. «E chi si illude più che i soldi intascati dall’operazione Bremer possano essere spesi per i rinforzi, per il Filadelfia o per il Robaldo?», si domanda ancora Enrico, in maniera piuttosto retorica.