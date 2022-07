Il Toro prova ad accelerare: Rog ultimo nome, caos Maggiore

TORINO - I soldi di Bremer devono sbloccare il mercato del Toro, ma al momento non è proprio così. Ne parliamo con Camillo Forte dalla redazione di Tuttosport: «E’ un momento un po’ così, con i tifosi interdetti. La cessione del brasiliano dovrebbe dare slancio, invece… Con il Venezia il club sta trattando Michaël Cuisance, giovane centrocampista, ex Bayern Monaco. I lagunari chiedono 5 milioni. L’altro nome è quello di Marko Rog del Cagliari. Il croato è stato chiamato dal connazionale Juric, ma su di lui ci sono diverse squadre. Insomma, va battuta la concorrenza. E poi eccoci al caos Maggiore: l’accordo sembrava fatto, lo Spezia si aspettava di chiudere invece il ds Vagnati non si è fatto più vedere. Evidentemente anche il tecnico preferisce altri profili».