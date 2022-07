WAIDRING - Primo allenamento pomeridiano a Waidring per il Torino, giunto in Austria nel Tirolo all'ora di pranzo. Ancora lavoro a parte per Antonio Sanabria, Pietro Pellegri e Nemanja Radonjic: i tre giocatori granata, non essendosi allenati assieme al resto del gruppo, sono da considerare fortemente in dubbio in vista dell'amichevole in programma domani alle 18 a Kitzbuhel contro il Trabzonspor campione di Turchia. Il tecnico Ivan Juric è regolarmente in campo a dirigere l'allenamento.