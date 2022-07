Toro, 18 gradi, è piovuto. Ma raggi di sole per Radonjic

INVIATO A WAIDRING - Riscaldamento atletico mattutino a Waidring: sotto una lieve pioggerellina, a 18 gradi. Da non crederci, rispetto alle temperature italiane. Nella notte è piovuto per ore: mattinata nuvolosa, però raggi di sole e buone notizie per Radonjic: ha sostanzialmente smaltito l’affaticamento muscolare degli ultimi 2 giorni, ha svolto regolarmente il lavoro tattico proposto da Juric questa mattina.