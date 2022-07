Toro, Juric: “Facciamo la differenza sulle fasce, creiamo buchi negli avversari”

INVIATO A WAIDRING - «Facciamo la differenza, creiamo un buco negli avversari con questi movimenti, lì si infilano gli esterni, forza!». Urla, Juric: ma è tutto fuorché arrabbiato. Sono le indicazioni che ha dispensato questa mattina durante il lavoro tattico di preparazione in vista dell’amichevole di oggi contro il Trabzonspor, alle 18, a Kitzbuhel. Diretta streaming su Torino Channel. Il tecnico ha messo sotto pressione in particolare le fasce, chiedendo a Singo, Vojvoda, Aina e Bayeye una serie di movimenti e di dai e vai utili per creare la superiorità numerica in velocità.