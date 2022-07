Radonjic gioia Toro con il Trabzonspor: Juric ha già dato un volto alla squadra

INVIATO A KITZBUHEL - Il Torino batte i campioni di Turchia in modo fin sorprendente, dominando nel risultato e nel gioco: 3 a 0, doppietta di Radonjic al 20’ e al 22’ del primo tempo (il neogranata è ai suoi primi sigilli col Toro), infine la chiusura del match con Seck a inizio ripresa, al 10’ (e anche lui ha così rotto il ghiaccio in queste amichevoli estive). Il Toro dimezzato con la sua rosa ancora piena di lacune sconfigge il Trabzonspor, subisce poco (un paio di parate di Milinkovic nella ripresa), domina nel possesso palla, nella produzione del gioco, nel cumulo di occasioni. E mostra una grinta e una fame da non crederci.