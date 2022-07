Djidji promuove il Torino: "Juric ci fa crescere nei dettagli"

TORINO - Dopo la vittoria in amichevole, che ha visto il Toro piegare i turchi del Trabzonspor con un promettente 3-0, firmato da Radonjic, autore di una doppietta, e Seck, il difensore Djidji si confessa a 360 gradi, parlando un po' di tutto: "E' stata una bella partita, contro un avversaria all'altezza. Ogni giorno ci sforziamo di replicare in campo quello che mister Juric ci chiede ogni giorno di produrre in partita. La doppietta di Radonjic non ci sorprende, è nato per il gol, ma chiede comunque consigli a tutti. E' un ottimo atleta e si è integrato alla grande".