Toro, la forza dei suoi tifosi anche a 4 zampe. «Evviva Juric»

INVIATO A WAIDRING - Beppe, Francesco e Concetta, tre tifosi granata con un cane anche lui... "eroe". Ci racconta Beppe: "Ero in tribuna, in mezzo a 2.500 tifosi turchi, l'altra sera a Kitzbuhel durante l'amichevole con il Trabzonspor; è stato molto curioso, diciamo così, tifare Toro in mezzo a loro e ogni volta che segnavamo ero solo io a urlare... divertente, e devo dire che erano tutti gentili e simpatici i tifosi turchi vicino, con i loro fumogeni, prima dell'invasione finale di campo. Sono entrato anche io con il mio cane Aragon sul prato, alla fine... Evviva Juric, con lui vediamo sempre un Toro più che dignitoso o anche vincente, anche se i rinforzi tardano ad arrivare".